Speciale energia: Francia, aumentano le collaborazioni pubblico-privato per stazioni a idrogeno

- In Francia le collettività locali e gli operatori privati stanno finanziando le stazioni a idrogeno per favorire l'utilizzo di mezzi a energia pulita. Lo scrive il quotidiano “Les Echos”, spiegando che sono sempre di più i partenariati tra pubblico e privato. C'è una “volontà politica più o meno forte”, spiega l'Associazione francese per l'idrogeno e le pile a combustibile (Afhypac). I consigli regionali dell'Occitania, della Normandia, dell'Auvergne-Rhone-Alpes e della Bourgogne-Franche-Comté hanno già stabilito un piano di finanziamento, mentre gli altri stanno preparando una roadmap. L'obiettivo è quello di portare al 20 per cento l'idrogeno nel mix energetico entro il 2030. (Res)