Speciale energia: Spagna, Iberdrola rafforza il suo impegno per l'eolico offshore in Francia

- La spagnola Iberdrola ha rafforzato il suo impegno per l'eolico offshore in Francia dopo aver raggiunto il 100 per cento del capitale di Ailes Marines, società responsabile dello sviluppo, costruzione, installazione e funzionamento del parco eolico marino della baia di Saint-Brieuc. Lo ha annunciato oggi, 9 marzo, la stessa società energetica. In particolare Iberdrola, che aveva già il 70 per cento del consorzio Ailes Marines, ha acquisito il 30 per cento del capitale residuo da Avel Vor (Res e Caisse des Dépôts) al fine di promuovere un progetto da 496 mw che sarà messo in funzione a marzo del 2023 dopo un investimento di quasi 2,4 miliardi di euro. (Res)