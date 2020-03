Coronavirus: Bellanova, placare rivolte carceri prima che situazione peggiori

- E' necessario placare le rivolte che si stanno susseguendo nelle carceri di tutto il paese. Ne è convinta il ministro delle Politiche agricole ed esponente di Italia viva, Teresa Bellanova, che in una nota scrive:"Si susseguono le notizie di rivolte nelle carceri italiane. Morti, feriti, violenze, reparti distrutti. E la polizia penitenziaria che fatica a contenere la rabbia delle donne e uomini detenuti, allarmati dalle notizie che arrivano da fuori. Davanti a questa situazione non possiamo certo voltarci dall'altra parte: dobbiamo intervenire rapidamente e con decisione per placare le rivolte, evitare che ci possano essere altre vittime, riportare alla calma la situazione e garantire ai detenuti quel trattamento di dignità che la stessa Costituzione richiama. Attuiamo tutte le misure necessarie a contenere l'emergenza in atto nei nostri penitenziari - sottolinea - prima che la situazione peggiori ulteriormente. E stiamo a fianco degli agenti di polizia penitenziaria e al mondo del volontariato che, nonostante tutto, continua la sua opera meritoria. Non c'è tempo da perdere". (Com)