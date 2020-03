Coronavirus: Salvini, dare totale copertura economica a qualsiasi costo e usando qualsiasi cifra

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, a proposito del Covid-19 parla di "ospedali in tilt, contagi in crescita, rivolte ed evasioni nelle carceri, crollo in Borsa, risparmi persi" per poi aggiungere: "Ho sentito gli alleati, ho telefonato al presidente Conte per chiedere un incontro. Sono vicino a tutte le persone che soffrono e che sono spaventate, insieme possiamo superare questo momento. Serve mettere in sicurezza il Paese - continua l'ex ministro dell'Interno su Facebook - estendendo le misure di emergenza sanitaria della cosiddetta 'zona rossa' a tutto il territorio nazionale, la salute degli italiani viene prima di tutto". Il capo del Carroccio poi rimarca: "Al contempo, sia a livello di governo italiano che a livello di Europa e Banca centrale europea, deve essere data totale copertura economica a garanzia di imprese, posti di lavoro, risparmi, spese sanitarie. A qualsiasi costo - conclude Salvini - e usando qualsiasi cifra serva. Subito". (Rin)