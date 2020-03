Carceri: protesta dei familiari dei detenuti a Poggioreale

- I familiari dei detenuti del carcere di Poggioreale hanno continuato la protesta all'esterno del carcere di Napoli. Come in altri istituti penitenziari in tutta Italia, a seguito dello stop ai colloqui, in ottemperanza al decreto sul coronavirus, anche a Napoli è scattata una grave sommossa all'interno della Casa circondariale. Mentre i detenuti di Poggioreale hanno dato vita a una sommossa all'interno dell'edificio, i familiari hanno bloccato il traffico nelle vie attigue.(Ren)