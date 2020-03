Coronavirus: Gelmini (FI), per far ripartire l'Italia, zona rossa per tutti per i prossimi 14 giorni

- Mariastella Gelmini, presidente dei deputati di Forza Italia, riporta le parole del presidente dell'Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro, secondo cui "non c'è una parte dell'Italia completamente immune", ed aggiunge: "Tutto questo mentre il numero dei contagi sale vertiginosamente e aumentano i decessi. Credo nella scienza e sono convinta che l'Italia ce la farà ad uscire da questo incubo - afferma la parlamentare in una nota - ma non è più il tempo delle raccomandazioni. Serve uno sforzo in più e se vogliamo realmente ripartire, se vogliamo trovare concretamente una soluzione per le nostre imprese e per la nostra economia, lavorando su nuove misure economiche, prima dobbiamo mettere in sicurezza gli italiani. La nostra salute viene prima di tutto: l'unico modo è imporre una zona rossa per tutti per i prossimi 14 giorni. Uno sforzo incredibile, mi rendo conto, ma utile per cercare di contenere il virus. Per essere pronti alle sfide - conclude Gelmini - bisogna essere in buona salute, e per farlo dobbiamo rimboccarci le maniche e credere in noi e nell'Italia. Fermiamoci, sul serio".(Com)