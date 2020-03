Carceri: Borrelli (Verdi), protesta parenti detenuti Poggioreale è atto criminale

- "E' una protesta che non ha alcuna ragione d'essere perché non si può approfittare di un evento drammatico come l'emergenza sanitaria che stiamo affrontando per sfuggire alle proprie responsabilità e alle condanne". Lo ha dichiarato il consigliere dei Verdi alla Regione Campania, Francesco Emilio Borrelli, commentando il blocco stradale da parte dei parenti dei detenuti del carcere di Poggioreale a Napoli. "Questa manifestazione messa in piedi dai familiari dei detenuti è un grave atto criminale - ha proseguito Borrelli - che crea enormi disagi alla cittadinanza, si sta paralizzando una città senza alcun valido motivo. La forze dell'ordine devo intervenire e mettere fine ai disordini", ha concluso il consigliere. (Ren)