Coronavirus: Garante detenuti, forte preoccupazione per gravi violenze nelle carceri (2)

- A fronte della situazione in atto, "il Garante nazionale invita a mettere in campo misure straordinarie volte ad alleggerire le situazioni di sovraffollamento superando un concetto di prevenzione fondata sulla chiusura al mondo esterno, affiancando a provvedimenti di inevitabile restringimento misure che diano la possibilità di ridurre le criticità che la situazione carceraria attuale determina e che permettano di affrontare con più tranquillità il malaugurato caso che il sistema sia investito più direttamente dal problema. Il Garante nazionale - conclude la nota - esprime vicinanza e gratitudine alla Polizia penitenziaria e alle altre Forze dell’ordine che sono state e sono impegnate per riportare alla calma la situazione negli istituti". (Com)