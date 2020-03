Vietnam: sicurezza informatica, aumenta numero di minacce scoperte e calano incidenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di minacce alla sicurezza informatica individuate in Vietnam è aumentato l’anno scorso di oltre il trenta per cento rispetto al 2018 superando quota 75 milioni. Il numero degli incidenti è sceso nello stesso periodo da 5,3 a 2,68 milioni, collocando il paese al 30mo posto nel mondo.Lo rivela una ricerca di Kaspersky Security Network (Ksn), compagnia specializzata in soluzioni di sicurezza e analisi dei dati. Nel 2019 circa il 40 per cento degli utenti è stato interessato a minacce sul web: il paese si è collocato al 17mo posto nel mondo per rischi associati alla navigazione in rete. Il numero delle minacce locali, per le quali il Vietnam è al sesto posto al mondo, è diminuito invece del dieci per cento. Malware, download non intenzionali, allegati, estensioni dei browser e componenti nocivi sono state le cinque principali fonti di problemi.(Fim)