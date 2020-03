Coronavirus: l'Iran annuncia 43 nuovi decessi, bilancio sale a 237 morti

- Le autorità dell’Iran hanno annunciato oggi la morte di altre 43 persone per il nuovo coronavirus, aggiornando il bilancio ufficiale dell'epidemia a 237 decessi. "Nelle ultime 24 ore, purtroppo (sono morte) 43 persone e finora abbiamo 237 decessi per questa malattia nel nostro paese", ha dichiarato Kianouche Jahanpour, portavoce del ministero della Salute, durante una conferenza stampa televisiva. Sono stati identificati 595 nuovi casi di contaminazione nei circa trenta laboratori specializzati presenti nella Repubblica islamica. In tutto sono 7.161 i casi di Covid-19 registrati in Iran, il paese con il maggior numero di vittime dopo Cina (3.884) e Italia (366). (Irt)