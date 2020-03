Romania: voto di fiducia al governo Citu si terrà giovedì 12 marzo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’esecutivo guidato da Ludovic Orban – leader del Pnl – è stato sfiduciato i primi giorni di febbraio. Il nuovo incarico di formare il governo, affidato dal presidente Klaus Iohannis allo stesso Orban, è stato contestato dall'opposizione guidata dal Partito socialdemocratico (Psd) che si è rivolto alla Corte costituzionale. La Consulta ha dichiarato la nomina non conforme alla Legge fondamentale dello Stato, sostenendo che il capo dello Stato affidando l’incarico a Orban avrebbe cercato di non individuare una maggioranza parlamentare, favorendo il processo che dovrebbe portare a elezioni anticipate. La leadership del Psd, che detiene la maggioranza in parlamento, ha annunciato che parteciperà al voto di fiducia, votando contro all’assegnazione dell’incarico di governo a Florin Citu. (Rob)