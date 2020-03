Grecia: coronavirus, presidente eletta Sakellaropoulou cancella cerimonia per inizio mandato

- La presidente eletta greca Ekaterini Sakellaropoulou ha annunciato oggi la decisione di cancellare la cerimonia in programma domenica 14 marzo per l'inizio ufficiale del suo mandato. Secondo quanto spiegato dalla prima presidente donna eletta in Grecia, la decisione di annullare la tradizionale cerimonia per sancire il passaggio di consegne con il capo dello Stato uscente Prokopios Pavlopoulos è stata presa alla luce dell'emergenza coronavirus. "Consapevole del bisogno di uno sforzo collettivo e della responsabilità per rispondere all'epidemia del coronavirus", le parole scelte dalla prossima presidente greca nell'annunciare la scelta.(Gra)