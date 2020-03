Coronavirus: Bottici (M5s), restare a casa per tutelare noi e gli altri

- La senatrice del Movimento cinque stelle e questore del Senato, Laura Bottici, in un post su Facebook, invita ad adottare la precauzione di rimanere a casa e scrive: "Pensiamoci, prima di non voler rinunciare alle nostra vita sociale, perché qualcun altro potrebbe perdere la sua di vita. #iorestoacasa per tutelare noi stessi e gli altri". In queste ore, continua Bottici, "abbiamo tutti compreso che la diffusione del Covid-19 si può contrastare se applichiamo nella nostra vita una serie di regole, sia igienico-sanitarie che di comportamento, e se restiamo in casa il più possibile. E non solo se abitiamo nelle Regioni più colpite, ma in tutta Italia. Perché portare a spasso un virus che si annida silente, nella fase di incubazione, vuol dire esporre i più deboli a un contagio che potrebbe essere loro fatale".(Rin)