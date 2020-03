Nord Macedonia-Lussemburgo: ministro Esteri Asselborn in visita a Skopje, focus su percorso Ue (2)

- "La Commissione europea ha presentato una relazione positiva sulla Macedonia settentrionale e sull'Albania. Se la Francia adotterà un atteggiamento positivo, sarà seguita da altri Stati membri", ha detto Asselborn osservando che l'integrazione della regione è importante per la stessa Unione europea. Il ministro macedone Nikola Dimitrov ha osservato in conferenza stampa che il paese ha davanti a sé "un periodo chiave" per la prospettiva europea del paese. "Abbiamo una nuova metodologia per i negoziati di adesione e una relazione aggiornata della Commissione europea, la quale riconosce i progressi e conferma la raccomandazione di avviare i negoziati. Tocca adesso all'Ue compiere un passo decisivo", ha affermato Dimitrov (Mas)