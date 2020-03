Bosnia: rappresentante serbo Dodik, crisi dei migranti è "occupazione del mondo cristiano"

- La crisi dei migranti rappresenta "una sorta di occupazione del mondo cristiano, piuttosto che un discorso umanitario". Lo ha affermato oggi il rappresentante serbo nella presidenza tripartita bosniaca Milorad Dodik in un'intervista rilasciata all'agenzia "Srna". Dodik ha dichiarato che "il problema è diventato visibile in Germania e, in seguito, in alcuni altri paesi dell'Unione europea che prima si presentavano con un deficit di lavoratori e ora chiudono i confini". Dodik ha detto che "la politica europea di oggi è quella attuata in precedenza dal presidente ungherese Viktor Orban, che non ha permesso il passaggio dei migranti sul suolo dell'Ungheria". Dodik ha inoltre affermato di "non volere un confine forte sul fiume Drina (tra la Bosnia e la Serbia)" ma che "è necessario coordinarsi con la Serbia per chiudere il confine con la Macedonia del Nord". Dodik ha detto di essere "soddisfatto per il fatto che il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha già annunciato che il confine con la Macedonia del Nord sarà trattato diversamente".(Bos)