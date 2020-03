Cina: coronavirus, Pechino dona 20 milioni di dollari all'Oms

- Il governo cinese ha deciso di donare 20 milioni di dollari all'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) a sostegno della cooperazione internazionale nella lotta contro l'epidemia di Covid-19. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua". Secondo Pechino, sin dallo scoppio dell'epidemia, l'Oms, sotto la guida del direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha svolto un ruolo importante nell'affrontare con consapevolezza e in modo scientifico e razionale l'emergenza sanitaria, e nell'aiutare i paesi interessati a migliorare le capacità del loro sistema sanitario. La parte cinese ha spiegato che Pechino apprezza molto la comprensione e il sostegno dell'Oms al lavoro del paese nella prevenzione e nel controllo delle epidemie. Attualmente, il mondo sta affrontando l'urgenza crescente di compiere sforzi globali nella prevenzione e nel controllo congiunti della Covid-19, poiché la malattia si è diffusa in più luoghi e paesi del mondo. In risposta all'appello dell'Oms, la donazione costituisce un supporto pratico per l'organizzazione affinché continui a svolgere un ruolo di migliore coordinamento nella lotta globale contro l'epidemia, in particolare nell'aiutare i paesi di piccole e medie dimensioni con sistemi sanitari pubblici deboli a rafforzare la propria difesa contro la diffusione epidemica.(Cip)