Business news: Brasile-Italia, Latam Airlines sospende voli tra San Paolo e Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Latam Airlines Brasil informa che sospenderà temporaneamente i suoi voli tra San Paolo e Milano. Tale decisione, in vigore dal 2 marzo al 16 aprile 2020, è stata presa in conseguenza alla diffusione del coronavirus (COVID-19) e della scarsa domanda per l'Italia. Attualmente la compagnia aerea gestisce sette frequenze settimanali verso Milano. La sospensione del volo da San Paolo (aeroporto di Guarulhos) a Milano (aeroporto di Malpensa) avverrà oggi lunedì 2 marzo, mentre il volo Milano - San Paolo sarà sospeso a partire da domani 3 marzo. (Res)