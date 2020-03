Gli appuntamenti di domani a Torino e in Piemonte

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, lunedì 9 marzo, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 9.30 - Palazzo civico, sala Orologio: Riunione congiunta delle Commissioni III (pres. Russi) e della I (pres. Chessa). Odg: "Riduzione tariffe locali per sostenere imprese e lavoratori colpiti dall'emergenza coronavirus"Ore 11,30 - Palazzo civico, sala Orologio: Riunione della I Commissione (pres.Chessa) e della III Commissione (pres. Russi). Odg: CAAT: aggiornamento sul piano industrialeOre 14 - Palazzo Civico, sala Rossa: riunione del Consiglio ComunaleREGIONEOre 14:30, Aula, riunione della I Commissione. (Rpi)