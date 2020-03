Coronavirus: nel Lazio 84 casi positivi, sorveglianza per chi viene da "zone rosse"

- Ad oggi nel Lazio i casi risultati positivi al covid-19 sono 84, oltre le 3 persone guarite (la coppia cinese e il ricercatore italiano già dimesso). Di questi, sono ricoverate 55 persone, di cui 8 in terapia intensiva e 26 in isolamento domiciliare. Intanto, oggi, l'assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato e il vicepresidente, Daniele Leodori, hanno firmato l'ordinanza regionale contenente le misure per la sorveglianza sanitaria per tutte le persone del Lazio provenienti dalle "zone rosse". L'ordinanza della Regione Lazio è stata decisa in considerazione del flusso migratorio che si è attivato dopo le notizie sul Decreto della presidenza del consiglio dei ministri "che ha determinato l'esodo di numerose persone provenienti dalle zone rosse" e anche per l'afflusso in entrata nella Regione Lazio delle persone "che comporta" il rischio di un ingresso incontrollato di potenziali soggetti positivi al virus. (segue) (Rer)