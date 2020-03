Coronavirus: nel Lazio 84 casi positivi, sorveglianza per chi viene da "zone rosse" (2)

- L'ordinanza impone a tutte le persone che abbiano fatto, stanno per fare o faranno ingresso nella Regione Lazio dalle "zone rosse", di comunicare tale circostanza al numero verde 800.118.800 che si coordina con il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente in raccordo con il medico di medicina generale (Mmg) o il pediatra di libera scelta (Pls). Impone anche di osservare la permanenza domiciliare, il divieto di spostamenti e viaggi e di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza fino alla valutazione a cura del dipartimento di prevenzione. In caso di comparsa di sintomi, la persona - si legge nell'ordinanza - deve "avvertire immediatamente l'operatore di Sanità pubblica che attiva presso il domicilio la procedura di esecuzione del test, deve indossare la mascherina chirurgica (da fornire all'avvio del protocollo) e allontanarsi dagli altri conviventi". Deve anche "rimanere nella sua stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale, in attesa dell'eventuale trasferimento in ospedale". (segue) (Rer)