Coronavirus: nel Lazio 84 casi positivi, sorveglianza per chi viene da "zone rosse" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, l'ordinanza prevede che "ai concessionari di servizi di trasporto aereo, ferroviario e autostradale è fatto obbligo di acquisire e mettere a disposizione delle forze dell'ordine e dell'Unità di crisi regionale, dei Comuni e delle Asl i nominativi dei viaggiatori, relativamente alle tratte provenienti da Milano o dalle province indicate al punto 1 con destinazione aeroporti e le stazioni ferroviarie, anche dell'Alta velocità del territorio regionale". Infine, è disposta la sospensione delle attività fino a nuove disposizioni di piscine, palestre e centri benessere. Intanto, anche il Consiglio regionale del Lazio sarà chiuso nei giorni 9 e 10 marzo per le operazioni di sanificazione deliberate, in via precauzionale, oggi pomeriggio dall'Ufficio di presidenza convocato dal presidente Mauro Buschini. Quindi, la sede di via della Pisana cosi come le strutture distaccate saranno chiuse fino a martedì 10 marzo. (Rer)