Ostia: Pd Campidoglio, scomparsa Orlando Galimberti perdita dolorosa

- "Oggi in un tragico incidente d'auto è scomparso Orlando Galimberti, presidente dell'associazione Punti verdi qualità. Il nostro primo pensiero va alla famiglia a cui esprimiamo tutta la nostra vicinanza. Facciamo nostre le iniziative civiche e sociali che Orlando ha portato avanti in questi anni con passione e coraggio. Il suo impegno per Roma non sarà dimenticato". Così in una nota il gruppo capitolino del Pd. (Com)