Business news: Brasile, coronavirus, banche private riducono stime crescita pil 2020

- La banche Safra e Barclays hanno tagliato la propria stima di crescita del Pil brasiliano nel 2020 rispettivamente dal 2,10 per cento all'1,90 e dal 2,10 all'2,00 per cento a causa all'impatto della diffusione del coronavirus sull'economia cinese, destinazione principale delle esportazioni brasiliane. La banca Safra ha rivisto la stima del Pil della Cina per l'anno in corso riducendola dal 6,0 al 5,5 per cento, prevedendo una forte contrazione soprattutto nel primo trimestre. Secondo il calcolo della banca a una contrazione del Pil cinese dello 0,5 per cento corrisponde una contrazione del Pil brasiliano dello 0,2 per cento. "In un mondo in cui le catene di produzione sono sempre più interconnesse, il rischio di carenze di forniture in alcuni settori può danneggiare la produzione industriale" afferma il rapporto. La scorsa settimana le banche Citibank, Bnp Paribas, Mufg Brasil, JPMorgan, Itaú Asset Management, Ubs, Bank of America e Santander Brasil avevano rivisto al ribasso le stime di espansione economica brasiliana. (Res)