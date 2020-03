Business news: Argentina, crisi del debito, a Buenos Aires anche una missione di rappresentanti creditori privati

- Una missione di rappresentanti dei principali fondi di investimento possessori di titoli del debito estero argentino, è arrivata a Buenos Aires. Si tratta, segnala il quotidiano "Ambito", del cosiddetto "Gruppo dei 5", formato dai fondi Blackrock, Fidelity, Pimco, Templeton e Greylock, sbarcato nella capitale argentina con un'agenda fitta di incontri con funzionari del governo. La missione si svolge in parallelo a quella del Fondo monetario internazionale (Fmi), volta a definire le modalità della ristrutturazione del debito argentino. In questo negoziato Buenos Aires conta con l'appoggio dello stesso Fmi, che ha recentemente emesso un comunicato affermando "l'insostenibilità" del debito argentino e affermando che i creditori privati dovranno "dare un contributo significativo per aiutare a ripristinare la sostenibilità". (Res)