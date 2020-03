Business news: Messico, Pemex, petrolio raffinato a gennaio aumenta del 20 per cento su anno

- Le sei raffinerie della compagnie energetica messicana Pemex (Petroleos Mexicanos) hanno prodotto a gennaio una media di 557.651 barili al giorno, un 10 per cento in più rispetto al primo mese del 2019. Si tratta del primo rialzo dal 2016, anche se il livello è il più basso da 30 anni a questa parte. Nel periodo le raffinerie hanno lavorato al 34 per cento del loro potenziale, contro il 31 per cento di gennaio 2019. Pur mostrando segni di ripresa, i dati scontano il ritardo accumulato dalla compagnia negli ultimi dieci anni. A inizio 2010, Pemex aveva raffinato una media si 1,287 milioni di barili al giorno, sfruttando il 78,5 per cento della capacità delle strutture, fissata dalla stessa azione da in una media di 1,639 milioni di barili. (Res)