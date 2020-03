Coronavirus: vice presidente comunicazione CNN, a Regione chiesta conferma che bozza in circolazione fosse autentica

- Con una lettera inviata al presidente della Regione Lombardia, Jonathan Hawkins, Vice Presidente della Comunicazione CNN International (centro CNN SW0302K Atlanta) spiega che in merito alla polemica sull'anticipazione della bozza del Dpcm "la CNN ha applicato i suoi rigorosi standard editoriali per verificare informazioni che erano già di pubblico dominio, sia sui siti italiani (tra cui il Corriere della Sera e La Repubblica) che sui media internazionali (tra cui Reuters e il New York Times). "L'articolo online della CNN - prosegue Hawkins nella missiva indirizzata a Fontana - è stato pubblicato alle 1:28 della mattina seguente". "Comprendiamo appieno la preoccupazione dei governi regionali e nazionali riguardo alla necessità che le informazioni in circolazione siano accurate. A tal fine, i nostri corrispondenti hanno prestato molta attenzione a verificare che la bozza del documento che circolava su altri media fosse autentico e di questo hanno chiesto conferma a Regione Lombardia e altri contatti". "Spero - conclude il dirigente della CNN - che questa mia nota possa chiarire ogni equivoco". (Com)