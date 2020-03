Business news: Colombia, investimenti esteri in crescita del 25,6 per cento nel 2019

- Gli investimenti esteri diretti in Colombia sono cresciuti del 25,6 per cento nel 2019 rispetto al 2018, raggiungendo i 14,4 milioni di dollari. Lo rende noto la Banca centrale colombiana, secondo cui si tratta del livello più alto dal 2014. I settori ad avere attratto i maggiori investimenti sono quello minerario e petrolifero (31,9 per cento) e servizi finanziari (20,6 per cento). L’istituto finanziario segnala inoltre che le rimesse dei lavoratori all'estero hanno raggiunto nel 2019 i 6,7 milioni di dollari, il livello più alto mai registrato. (Res)