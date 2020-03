Business news: Brasile, le vendite di veicoli sono aumentate del 3,89 per cento a febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite di veicoli in Brasile sono aumentate dell'3,89 per cento a febbraio rispetto a gennaio 2020. Rispetto a febbraio 2019, l'incremento è stato dell'1,18 per cento. E' quanto emerge dal bilancio pubblicato il 3 marzo dalla Federazione nazionale dei distributori di veicoli a motore (Fenabrave). Secondo la federazione nel secondo mese dell'anno sono state vendute 200.980 mila unità. Il calcolo considera i segmenti delle automobili, veicoli commerciali leggeri, camion e autobus. Nell'accumulato dei primi due mesi dell'anno il risultato delle vendite registra un calo dello 0,99 per cento a causa della pesante flessione dell'1,61registrata a gennaio. (Res)