Business news: Argentina, ristrutturazione debito, governo designa agenzia per negoziato con piccoli creditori

- Il governo argentino ha designato l'agenzia di consulting finanziaria Morrow Sodali come "canale di contatto" nel processo di ristrutturazione del debito estero che sta portando avanti con i creditori privati. Lo ha annunciato attraverso una nota ufficiale del ministero di Economia nella quale si sollecitano i possessori di titoli del debito pubblico argentino a comunicare all'agenzia la loro identità e stabilire in questo modo un canale di contatto per avviare il negoziato. La nota chiarisce che "qualsiasi informazione raccolta attraverso questo canale verrà mantenuta riservata". La scadenza per prendere contatto con l'agente designato è stata fissata al 16 marzo 2020 alle 17 ora italiana. Secondo quanto riferisce la pagina web di Morrow Sodali, si tratta di un'agenzia con sede a New York e Londra con un totale di oltre 700 clienti in 40 diversi paesi. (Res)