Coronavirus: partito elicottero da Roma per trasferimento paziente di Bergamo

- E' partito un elicottero da Roma con un volo notturno per permettere il trasferimento del primo paziente di Bergamo per liberare le terapie intensive per il covid-19. Lo annuncia Alessio D'Amato, assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio in un post sul portale Facebook Salute Lazio. (Rer)