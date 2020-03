Business news: Colombia, fracking, dal governo via libera a progetti pilota non commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero colombiano dell’Energia e delle Risorse minerarie ha promulgato un decreto che dà luce verde a progetti pilota, non commerciali, nel settore della fratturazione idraulica (fracking). Lo riferisce il quotidiano “El Espectador”. Il documento "traccia le linee guida per l'avanzamento di progetti pilota di ricerca integrale (Ppii) sugli idrocarburi nei depositi non convenzionali", si legge in un comunicato stampa del ministero. (Res)