Business news: Brasile, Petrobras batte a febbraio il record mensile di esportazioni di carburante

- La compagnia petrolifera statale Petrobras ha reso noto che a febbraio ha esportato una media di 238 mila barili di oli combustibili al giorno, pari a un totale mensile di 1 milione di tonnellate. Il volume rappresenta un record per l'azienda, che ha beneficiato del cambiamento delle specifiche globali del combustibile per uso marittimo (Imo 2020). Il nuovo standard internazionale ha ridotto il limite di contenuto di zolfo dal 3,5 allo 0,5 per cento, creando immediatamente grandi opportunità per Petrobras, che produce petrolio e olio combustibile a basso contenuto di zolfo. La società statale sottolinea che i risultato è stato possibile solo grazie alla capacità di adeguamento del flusso delle esportazioni, aumentate verso Stati Uniti, Europa e Caraibi per sopperire al crollo della domanda dall'Asia a causa dell'impatto dell'epidemia di Coronavirus (Covid-19) che colpisce la regione. Petrobras ha anche sottolineato che non è ancora possibile valutare gli impatti che l'epidemia potrebbe avere sull'azienda, visti gli sviluppi nell'economia globale. (Res)