Business news: Messico, vendite auto tornano in crescita, a febbraio +0,33 per cento su anno

- A febbraio in Messico sono state vendute 104.328 automobili, lo 0,33 per cento in più rispetto allo stesso mese del 2019. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Inegi) dando conto del primo incremento annuale dal gennaio 2019. Il dato rappresenta inoltre un calo del 4,8 per cento su mese: a gennaio le vetture vendute sono state 104.832. Secondo quanto riporta il quotidiano "El Financiero", le vendite maggiori - il 21,3 per cento del totale - sono state realizzate dalla Nissan. Al secondo posto c'è General Motors con il 16,73 per cento, seguito dal Gruppo Volskwagen (10,72 per cento contando anche Audi, Bentley, Seat e Porsche). (Res)