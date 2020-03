Business news: Bolivia, importazione di prodotti cinesi in calo del 9 per cento

- L'Istituto nazionale di statistica boliviano (Ine) ha reso noto che le importazioni di prodotti dalla Cina a gennaio 2020 hanno registrato una diminuzione di circa il 9 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno scorso, a causa del coronavirus. Per il governo la flessione non è motivo di preoccupazione dal momento che può generare anche alcuni effetti positivi sull'industria nazionale. Secondo i dati dell'Ine le importazioni di prodotti cinesi in Bolivia nel gennaio 2019 hanno raggiunto un volume di 95.366.107 tonnellate e un valore di 182 milioni di dollari mentre a gennaio 2020 il volume è sceso a 86.575.725 tonnellate per un valore a 166,2 milioni di dollari. (Res)