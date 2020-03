Business news: Argentina, coronavirus, compagnia di bandiera riduce frequenza voli diretti dall'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia di bandiera argentina, Aerolineas Argentinas, ha annunciato di aver ridotto provvisoriamente la frequenza settimanale dei voli da e per l'Italia nel mese di marzo giustificando l'iniziativa con le numerose cancellazioni delle prenotazioni registrate negli ultimi giorni a causa del coronavirus. Lo afferma in una nota diffusa alla stampa, nella quale annuncia "cambiamenti nella programmazione di voli" dovuti al "volume di cancellazioni di prenotazioni da e per Roma a causa della situazione sanitaria globale legata al coronavirus". In particolare, sono stati cancellati i voli di andata da Buenos Aires alla capitale italiana dei giorni 12, 16, 19, 26, 28 e 30 marzo e i relativi voli di ritorno. Il comunicato della compagnia è stato emesso pochi minuti prima che venisse ufficializzato il secondo caso di contagio da Covid-19 nel paese. (Res)