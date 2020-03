Business news: Messico, a gennaio entrate pubbliche in aumento del 17,3 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A gennaio 2020 le entrate fiscali in Messico sono aumentate in termini reali del 17,3 per cento su anno, superando le attese di 37,8 miliardi di pesos (l'equivalente di circa 1,7 miliardi di euro). In robusta crescita, si evince dal rapporto pubblicato dal ministero delle Finanze, il gettito dato dall'imposta sul valore aggiunto (Iva): il 20,9 per cento in più, contro lo 0,8 per cento di aumento battuto dall'imposta sul reddito. Le entrate per i prodotti petroliferi sono cresciuti del 20,6 per cento su anno (arrivando a un totale dell'equivalente di circa 2,5 miliardi di euro) "come conseguenza dell'aumento nel prezzo medio del petrolio". (Res)