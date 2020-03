Coronavirus: Speranza, virus non è scherzo, centrale comportamento cittadini per azione contenimento

- Il ministro della Salute Roberto Speranza, in collegamento dalla sede della Protezione civile con "Mezz’ora in più" su Rai3, a proposito del nuovo Dpcm, ha spiegato che "la blindatura delle prime zone rosse è superata, anche per l'evoluzione epidemiologica di cui bisogna prendere atto. Tutte le nostre decisioni, infatti, sono ispirate dal mondo della conoscenza, dai nostri scienziati". Speranza ha però anche rimarcato: "Il messaggio che diamo è netto: il virus non è uno scherzo, va affrontato con la massima determinazione, mette a dura prova nostre strutture sanitarie e su questo stiamo intervendo noi, ma abbiamo bisogno anche di contenerne la diffusione". Di qui, "la mobilità limitata in quelle aree". Il ministro tuttavia ha anche sottolineato che "in una parte del Paese fino a ora c’è stata una sottovalutazione delle indicazioni". Mentre accanto al rafforzamento del sistema sanitario, è necessaria proprio l'"azione di contenimento": "Investiamo risorse e rafforziamo i presidi, però il contenimento è esenziale perché ci darà più tempo, farà abbassare l'onda. Ma dipenderà appunto dal comportamento dei cittadini".(Rin)