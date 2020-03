Bulgaria: governo ordina di cancellare tutti gli eventi culturali che si tengono al chiuso

- Il governo bulgaro ha dato ordine di cancellare tutti gli eventi culturali che si tengono al chiuso, insieme a quelli sportivi. Lo rende noto l’agenzia di stampa “Sofia News Agency”, riprendendo la comunicazione del ministero della Cultura bulgaro sul tema. L’idea originale, ha spiegato il responsabile del dicastero, Boil Banov, era quella di chiudere gli eventi solo nei luoghi dove si sono manifestate infezioni da coronavirus, ma la decisione finale è stata più drastica. “Non vogliamo si crei il panico, ma tenere fino a 500 persone in un luogo chiuso per quasi tre ore presenta dei rischi piuttosto alti”, ha detto Banov, dal momento in cui verranno sospese le attività di teatri e cinema. In merito agli eventi sportivi, il premier Bojko Borisov ha chiesto di “chiudere tutto”. “Se il mondo intero lo fa, credo che si potranno anche posticipare i giochi olimpici”, ha detto il capo del governo in merito alla decisione di far giocare a porte chiuse i tornei sportivi in Bulgaria. I primi casi di infezione da coronavirus nel paese sono stati riscontrati ieri sera, in due cittadini. (Bus)