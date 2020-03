Coronavirus: Figliomeni (Fd'I), potenziare servizi per anziani e senzatetto

- Servizi di protezione da coronavirus per persone anziane, con disabilità e senzatetto vanno potenziati. Lo sostiene in una nota Francesco Figliomeni, vice presidente dell'Assemblea Capitolina e responsabile nazionale di Fratelli d'Italia per le politiche sociali. "Apprezziamo lo sforzo che stanno facendo le Istituzioni -dice Figliomeni- ma occorre fare di più per evitare danni irreparabili e seri pericoli per le persone che fanno parte delle fasce più disagiate della società quali soprattutto anziani che vivono soli, la miriade di persone fragili che non hanno un'assistenza sufficiente ed i senzatetto che purtroppo vivono per strada". Occorre quindi compiere ogni azione necessaria e "dare il massimo supporto a quelle associazioni laiche e cattoliche -continua il rappresentante di Fratelli d'Italia- che già stanno facendo tantissimo per queste persone in difficoltà ma che non possono essere lasciate sole a combattere questo terribile virus che può essere fatale per determinate persone. Chiediamo quindi al Governo ed alle varie Istituzioni regionali e locali, pur in questo momento di grande difficoltà nella scelta di destinare le risorse, di adottare le decisioni più idonee per non dimenticare gli "ultimi" perché una società civile si deve preoccupare della salute di tutte le persone, soprattutto di coloro che si trovano in difficoltà o vivono ai margini della stessa". (Com)