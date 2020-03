Coronavirus: Salvini, vietare vendite allo scoperto contro speculazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario della Lega Matteo Salvini chiede che "in vista della riapertura domani dei mercati finanziari, siano vietate le operazioni di vendita 'allo scoperto' anche con l'uso di strumenti derivati". In situazioni come queste, continua il segretario del Carroccio, "a volte in pochissimi guadagnano cifre enormi a danno di tutti, ci ricordiamo ad esempio il caso di Soros nel 1992 che costruì la sua fortuna con una speculazione al ribasso contro l'Italia. Non è tollerabile che qualcuno approfitti di un'emergenza nazionale speculando a danno dei risparmi degli italiani. Confido - conclude - che la Consob reprima ogni tipo di abuso con la massima severità". (Rin)