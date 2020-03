Coronavirus: Cathay Airways sospende collegamenti con Giappone per tre settimane

- La Cathay Pacific Airways ha annunciato la sospensione dei voli da e per il Giappone per tre settimane, in risposta alla decisione di Tokyo di restringere le regole di ingresso per le persone in arrivo da Hong Kong. I collegamenti da e per quattro scali giapponesi - lo Haneda Airport di Tokyo, Fukuoka, Nagoya e Sapporo - verranno fermati da domani, lunedì, fino al 28 marzo. I voli per e da Narita e Kansai verranno fermati dal 13 marzo. La scorsa settimana il Giappone ha disposto la quarantena di due settimane per i viaggiatori in arrivo dalla Cina, compresa Hong Kong e Macau, e dalla Corea del Sud. Sospesa anche l'esenzione dei visti da Hong Kong e Corea del Sud. (Git)