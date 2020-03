8 marzo: Zingaretti, dedicato a donne in prima linea contro coronavirus

- Il segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti, su Twitter, scrive: "In questo momento difficile per il nostro Paese dedichiamo l'8 marzo alle donne che lavorano per il Servizio sanitario nazionale. Ha ragione il presidente Mattarella. A tutte le donne in prima linea contro la diffusione del coronavirus va un grande grazie dall'Italia unita". (Rin)