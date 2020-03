Coronavirus: Farnesina, nota esplicativa decreto presidente Consiglio su trasfrontalieri e merci

- Il ministero degli Affari esteri della Cooperazione internazionale ha diffuso una nota esplicativa relativa al decreto del presidente Consiglio dei ministri relativo alle nuove misure per contenere l’epidemia di coronavirus in merito a trasfrontalieri e merci. Secondo quanto si legge nella nota, le limitazioni introdotte oggi non vietano gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro. “Salvo che siano soggetti a quarantena o che siano risultati positivi al virus, i trasfrontalieri potranno quindi entrare e uscire dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa. Gli interessati potranno comprovare il motivo lavorativo dello spostamento con qualsiasi mezzo, inclusa una dichiarazione che potrà essere resa alle forze di polizia in caso di eventuali controlli”, precisa la nota. Per quanto riguarda la circolazione delle merci, “possono entrare ed uscire dai territori interessati”. Infatti, secondo la nota esplicativa, “il trasporto delle merci è considerato come un'esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può quindi entrare e uscire dai territori interessati e spostarsi all'interno degli stessi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci”.(Res)