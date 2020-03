Georgia: raggiunto accordo su legge elettorale fra governo e opposizione

- Il partito di governo Sogno georgiano ha raggiunto un accordo sulla legge elettorale con l’opposizione. In base a quanto stabilito, le elezioni parlamentari del 2020 vedrebbero 120 deputati scelti con sistema proporzionale e 30 con il sistema maggioritario. Il partito vincitore dovrà ottenere almeno il 40 per cento dei voti per andare al governo, in base a quanto riferisce la stampa georgiana. Come ha affermato il presidente del parlamento di Tbilisi, Archil Talakvadze, “abbiamo raggiunto un accordo di massima fra i partiti politici in merito ai principali temi elettorali. La Georgia si prepara per le elezioni parlamentari questo autunno e continua a rafforzare la propria democrazia”. (Res)