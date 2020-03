Coronavirus: Minnucci (Pd), promuovere politiche a sostegno degli enti locali

- Quello attuale è sicuramente un momento straordinario in cui è necessario mantenere la calma e, soprattutto, rispettare le regole dettate dalle autorità sanitarie Nazionali. Purtroppo, però, "stiamo assistendo -dice in una nota il consigliere del Partito democratico in seno al consiglio regionale del Lazio Emiliano Minnucci- a scene di comportamenti irresponsabili e superficiali che rischiano di compromettere il grande lavoro che le forze in campo stanno facendo per affrontare l'emergenza sanitaria. A riguardo è necessario non abbandonare gli amministratori locali che, soprattutto in momenti come questi, rappresentano la vera frontiera tra i cittadini e lo Stato centrale. È opportuno –ha continuato Minnucci– prevedere delle misure a sostegno degli enti locali al fine di promuovere delle azioni utili a far rispettare quelle regole che, ad oggi, rappresentano l'unica arma a nostra disposizione per combattere il Covid-19. Dare delle risorse ai Comuni garantirebbe loro la possibilità di controllare con maggior attenzione il territorio di competenza e far rispettare le regole. Sarebbe importante, infine, prevedere l'esenzione dal lavoro per tutti gli amministratori locali al fine di garantirgli la possibilità di gestire questa emergenza nei rispettivi territori -ha concluso Minnucci-". (Com)