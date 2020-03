Usa: primarie Democratici, senatrice Kamala Harris sosterrà Biden

- La senatrice statunitense Kamala Harris sosterrà la corsa alle primarie del Partito democratico di Joe Biden. L'annuncio di Harris è arrivato oggi, come riferiscono i media Usa. La senatrice della California aveva preso parte da candidata alle primarie dei Democratici per la selezione del futuro sfidante di Donald Trump alla Casa Bianca, salvo poi ritirarsi dalla corsa nel dicembre 2019. Harris si unisce a Pete Buttigieg, Amy Klobuchar, Mike Bloomberg e Beto O'Rourke nella lista di ex candidati alle primarie del Partito democratico che ha dato il proprio endorsement a Biden. L'ex vicepresidente Usa e il senatore Bernie Sanders sono rimasti i due contendenti principali nella corsa fra i Democratici, dopo il ritiro di Elizabeth Warren, deciso pochi giorni fa. (Nys)