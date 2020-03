Coronavirus: Salvini, Bonafede si occupi di Polizia penitenziaria

- Il leader della Lega Matteo Salvini parla di "tensioni in varie carceri italiane, con rivolte e danni alle strutture. L’emergenza coronavirus - continua - non dev’essere la scusa per spalancare le porte delle case circondariali". Quindi, Salvini aggiunge: "Solidarietà alla Polizia penitenziaria e a tutte le Forze dell’ordine: Bonafede troverà il tempo di occuparsi anche di loro, dopo la terribile riforma della prescrizione e le intercettazioni per tutti?". (Rin)