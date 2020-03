Coronavirus: Tajani (FI), Consob valuti iniziative contro speculazioni in Borsa

- Il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani, in un post su Facebook, suggerisce che "la Consob valuti tutte le iniziative necessarie per evitare speculazioni in Borsa che possano danneggiare risparmiatori, investitori e imprese. Ogni decisione, ovviamente, dovrà essere coordinata a livello europeo". Tajani, inoltre, agggiunge: "Tra le misure anti speculazione la Consob valuti anche la chiusura della Borsa e la vendita dei titoli allo scoperto". (Rin)