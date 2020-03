Coronavirus: Ottaviani, riconversione immediata dei reparti in terapia intensiva sul Lazio

- Convertire velocemente posti letto ordinari in posti letto di terapia intensiva. é l'appello al Governo e alla Regione Lazio lanciato dal Presidente della conferenza sanitaria dei sindaci della Provincia di Frosinone, e sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani, "Dopo aver visto che in Lombardia, in un giorno, il numero dei contagi è aumentato del 20 per cento, e quindi, di converso, scende proporzionalmente del 20 per cento la disponibilità attuale dei posti letto in terapia intensiva, non ci vuole un matematico per capire che in quelle zone si arriverà velocemente al sold out drammatico". Sul Lazio, per ora, "non abbiamo i numeri della Lombardia e, allora, abbiamo qualche settimana in più per agire, senza perdere, però, neppure un giorno per attrezzarci -continua Ottaviani- Le imprese migliori del settore sono in grado di riconvertire un posto letto di medicina o di chirurgia generale in un posto di terapia intensiva o sub intensiva, con un costo medio di 60-70 mila euro per letto, secondo la doppia opzione di intervenire sugli ospedali pubblici, parzialmente dismessi, o sui reparti omologhi delle cliniche private. A ciò, naturalmente, dovremmo aggiungere il costo, sempre per posto letto, di 1.300-1.500 euro al giorno per il personale (ossia la stima attuale della Regione Lazio). Del resto, sul Lazio vi sono almeno 3 o 4 cliniche convenzionate sulle province ed una quindicina su Roma, con reparti in grado di essere riconvertiti velocemente. I macchinari, però, vanno acquistati subito ed i lavori non si possono effettuare dalla sera alla mattina, magari solo quando i virologi o gli infettivologi dovessero formalizzare le richieste in urgenza. Se siamo capaci di lavorare, come sappiamo -conclude Ottaviani- muovendoci in fretta, su tutto il Lazio, tra intensiva e sub intensiva, con i riverberi e le criticità del caso, possiamo moltiplicare per 4 o per 5 i letti dedicati". (Com)