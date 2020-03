Coronavirus: Emiliano, chi rientra in Puglia e non rispetta ordinanza commette reato

- Il presidente della regione Puglia Michele Emiliano, in un post corredato da video, sulla sua pagina Facebook, lancia un messaggio "per chi è rientrato in Puglia a partire dal 7 marzo". In particolare, per chi ritorna in Puglia da Lombardia e province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio- Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia. Sia nel post che nel video, il governatore spiega nel dettaglio gli obblighi contenuti nell’ordinanza che ha emesso proprio la scorsa notte. Tra questi ci sono quello di "restare a casa o domicilio in isolamento per 14 giorni", ma anche quello di "chiamare subito il tuo medico curante o compilare il modulo on line per dichiarare di essere rientrato in Puglia". E poi ancora: "Non spostarti e viaggiare per 14 giorni; rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza; avvertire subito il tuo medico o l’operatore di sanità pubblica se compaiono sintomi". Emiliano conclude il suo post infine ricordando: "Rispettare l’ordinanza è necessario per contenere il contagio del virus. Se non rispetti l’ordinanza commetti un reato e sei passibile di azione penale".(Rin)